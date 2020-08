القبض على شخصين بتهمة سرقة الذهب في بنغازي

أعلن جهاز

مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي اليوم السبت القبض علي شخصين بتهمة سرقة كمية من

الذهب وهُم في طريقهم إلي المنطقة الغربية بالتنسيق مع أحد المُهربين .

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن معلومات وردت عن سرقة كمية من الذهب من أحد المنازل

في مدينة بنغازي و بعد جمع الإستدلالات و التحري و دقة المعلومات تمكن عناصر جهاز

مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من ضبط الشخصين ” (م.ض.ص) و (ع.ع) وهُما

ليبيين الجنسية في محطة الركوبه العامة وسط بنغازي حيث كانوا في طريقهم لعبور

الموت بوعود من تاجر بشري بالمنطقة الغربية قرر مشاطرتهم الذهب مُقابل إرسالهم

بحراً لأوروبا حيث إعترف الشابان بالتُهم المنسوبه إليهم و ضبط كامل الكمية

بحوزتهم

.

وأضاف أنه تم إستدعاء العائلة وتسليمها كامل

مُقتنياتها من الذهب بمُستند تسليم واستلام وإحالة المُتهمين بموجب تقرير إلي جهات

الاختصاص .

