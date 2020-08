أعلنت اللجنة

الاستشارية الطبية في منطقة درنة أم الرزم عن تسجيل حالتي وفاة بمركز العزل الطبي

درنة.

وأوضحت اللجنة في

منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن هناك 9 حالات أخرى مصابة بفيرس

كورونا بمركز العزل الطبي درنة، موضحة أن

جميع الحالات مستقرة ما عدا حالة واحدة.

The post عاجل// لجنة مكافحة كورونا تسجل حالتي وفاة بمنطقة درنة أم الرزم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24