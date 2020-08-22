اللجنة الطبية درنة أم الرزم: تسجيل حالتي وفاة بكورونا و 9 إصابات بالعزل الطبي

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة ام الرزم، عن وجود عدد 9 حالات بمركز العزل الطبي درنة، وجميع الحالات مستقرة ماعدا حالة واحدة .

وأضافت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة، في بيان اليوم السبت، عن تسجيل 2 حالة وفاة بمركز العزل الطبي درنة .

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، أصدرت توضيحا بشأن خروج الحالة المصابة بفيروس كورونا من مركز العزل الصحي اليوم ورجوعها إلى منزلها.

وقالت اللجنة في بيان، إن الحالة الصحية العامة للمصابة مستقرة، وليست بحاجة الى عناية فائقة بل سيتم الاكتفاء بحجرها داخل منزلها مع المتابعة الطبية من قبل الفريق الطبي وفرق الرصد والتقصي.

وجاء ذلك بناءًا على التعليمات والتوصيات الأخيرة من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية ووزارة الصّحة ومنظمة الصحة العالمية، بأنّ أي حالة لا تعاني من اضطرابات صحية فائقة ولا تحتاج إلى العناية وجهاز التنفس الإصطناعي، فإنه يتم عزلها في منزلها ومتابعتها من قبل الفرق الطبية.

والجدير بالذكر بأن ابن الحالة قام بإتمام اجراءات خروجها مع التعهد التّام بعدم مخالفة الاجراءات الإحترازية المطلوب، مع العلم بأنها متجاوبة جدًا لتعليمات اللجنة في الوقاية والعزل.