الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي تقيم برنامجا توعويا بمشاركة مستشفى الهواري العام

أقامت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي مساء السبت، بمستشفى الهواري العام برنامجا توعويا بمشاركة المستشفى.

وتضمن البرنامج إقامة جنازة رمزية كرسالة لكل أهالي مدينة بنغازي وكل مدن ليبيا بخطورة انتشار جائحة كورونا، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على المرض.

ويأتي هذا النشاط في الوقت الذي تزداد فيه بؤر الانتشار في مختلف مدن ليبيا.

هذا وقد شارك في هذا البرنامج مدير الخدمات الصحية بنغازي، ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية، والطاقم الطبي والإداري بمستشفى الهواري العام، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية، بالإضافة إلى فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي، وهيئة السلامة الوطنية، ورجال قسم النجدة، والدوريات الأمنية في مدينة بنغازي