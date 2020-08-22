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نواب الزاوية: باشاغا ينوي الانقلاب على الجميع بمساعدة المرتزقة السوريين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب أعضاء مجلس النواب المقاطعين بكبح جماح وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وأوهامه السلطوية المشبوهة.

ودعا “المقاطعون” لمجلس النواب المنعقد في طبرق، في بيان لهم اليوم السبت، فائز السراج بتولي ملف الفساد وسحبه من أيدي من يحققون من ورائه مصالح خاصة (في إسقاط على باشاغا).

وقال البيان إن نواب الدائرة الثالثة عشرة يتابعون التطورات في المنطقة الغربية وأنهم تفاجؤوا بإطلاق وزارة الداخلية التي يرأسها باشاغا الرصاص على المتظاهرين العزل بمدينة الزاوية، مشيرا إلى أن وزير داخلية الوفاق بدأ دق الأسافين بين مدن المنطقة الغربية.

وشدد البيان على دعمه لما أسماهم “الثوار” ضد ممارسات باشاغا، داعيا إلى إخراج كافة المرتزقة السوريين من البلاد دون قيد أو شروط، كاشفا أن باشاغا يعتزم تدشين قواته الخاصة بآلاف من المرتزقة السوريين الذين يمتصون قوت الشعب الليبي بالدولار كل شهر، بينما يعاني الشعب من الضنك، لافتين إلى أن باشاغا يهدف للانقلاب على الجميع من خلال هؤلاء المرتزقة خلال الفترة المقبلة.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصلت التظاهرات في مدينة الزاوية ضد حكومة فائز السراج وعلى رأسها فتحي باشاغا، بعد نشوب صراع بينه والمليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، والتي شهدت أمس الجمعة إطلاق عناصر الشرطة التابعة لوزارة داخلية الوفاق النار على المحتجين الذبن بدورهم طاردهم وأحرقوا مرافق للوزارة التي يرأسها باشاغا.

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الزاوية المرتزقة السوريين فتحي باشاغا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • باشااغا يريد ان يكون والى ليبيا التابع للسلطان اردوغان الطمعان قى الحكم بدعم من مرتزقة مازقرى يستعبدون الليبيين بعد ان يعطيهم الجنسية الليبية ويحضروا اسرهم المشردة على الحدود التركية بالملايين ويصبحوا قاعدة انتخابية اخوانية لصالحه

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  • تي شن تو يازاويين؟..قداش سنه خذتكم قبل معرفتو هذا؟..والله كان عندي صديق ليا هنا في امريكيا الشمالية (اني فمريكا وهوا فكندا) ايواه..الصديق هذا زاوي..ذكي جدا هوا..اتي حسبت كل الزاويين زيه هوا..ديمه هوا كان يخرفلي الزاثيين هكي وهكي…خيرهم رقدو لعدة سنوات توا..لاكن باهي باهي..المهم توا ناضو ..صحه 😪 يازاوية!

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