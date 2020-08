اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة المؤقتة اليوم السبت، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في

منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن معمل كوفيد 19 بمركز بنغازي الطبي

استلم 112 عينة منها 78 عينة سالبة.

وأضافت أن

الفحوصات أثبتت وجود 34 عينة موجبة منها 26 في بنغازي، و5 عينات في موجبة الأبرق،

و3 عينات في تاكنس.

