بنغازي تسجل 34 إصابة جديدة بثلاث مراكز

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة للحكومة الليبية، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة في كل من بنغازي والأبرق وتاكنس.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة، مساء السبت، استلم معمل مركز بنغازي الطبي السبت، 112 عينة، ظهر منها 78 سالبة، فيما أظهرت النتائج 26 عينة موجبة تم تسجيلها في بنغازي، و5 حالات إصابة في الأبرق، و3 حالات في تاكنس

يذكر أن الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، أقامت مساء السبت، بمستشفى الهواري العام برنامجا توعويا بمشاركة المستشفى، وتضمن إقامة جنازة رمزية كرسالة لكل أهالي مدينة بنغازي وكل مدن ليبيا بخطورة انتشار جائحة كورونا، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على المرض.

ويأتي هذا النشاط في الوقت الذي تزداد فيه بؤر الانتشار في مختلف مدن ليبيا، وقد شارك في هذا البرنامج مدير الخدمات الصحية بنغازي، ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية، والطاقم الطبي والإداري بمستشفى الهواري العام، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية، بالإضافة إلى فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي، وهيئة السلامة الوطنية، ورجال قسم النجدة، والدوريات الأمنية في مدينة بنغازي