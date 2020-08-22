مركز رصد البيضاء يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المدينة

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة إدارة الشؤون

الصحية البيضاء، الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي ترددت على المركز

يوم السبت 166 حالة منها 129حالة من مدينة البيضاء.

وتابع المركز أن هناك 5 حالات خرجت من مرحلة الاشتباه للوضع

الطبيعي وإتمام فترة الحجر المنزلي، أي أنها شفيت بشكل تام.

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