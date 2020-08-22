الدولار يسجل صعوداً في تداولات بداية الأسبوع

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية امام الدينار عند اغلاق التداول مساء امس السبت في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة بــ 6.200 دنانير فيما صعدت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 5 قروش مسجلا بذلك 6.600 دنانير .

وشملت حالة الارتفاع هذه سعر صرف اليورو في سوق المشير للعملات بمدينة طرابلس وتم تداولها بـ 7.100 دنانير فيما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18 بــ 270 دينار، اما الليرة التركية فقد صعدت بمقدار قرشين وسجلت عند الاغلاق 85 قرشا لليرة فيما تم تداول الجنيه المصري بـ 38 قرشا للجنيه

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