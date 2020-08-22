ليبيا الان

الدولار يسجل صعوداً في تداولات بداية الأسبوع

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية امام الدينار عند اغلاق التداول مساء  امس السبت في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة بــ 6.200 دنانير فيما صعدت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 5 قروش مسجلا بذلك 6.600 دنانير .

وشملت حالة الارتفاع هذه سعر صرف اليورو في سوق المشير للعملات بمدينة طرابلس وتم تداولها بـ 7.100 دنانير فيما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18 بــ 270 دينار، اما الليرة التركية فقد صعدت بمقدار قرشين وسجلت عند الاغلاق 85 قرشا لليرة فيما تم تداول الجنيه المصري بـ 38 قرشا للجنيه

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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