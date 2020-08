أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بخروج تظاهرات غاضبة في حي

الأندلس بالعاصمة طرابلس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، مشيرة إلى

أن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران في الإطارات وإغلاق الطرق في الحي.

The post عاجل // تظاهرات غاضبة في حي الأندلس بطرابلس احتجاجا على تردي الوضع المعيشي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24