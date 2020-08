شباب الزاوية يدعون لتظاهرات حاشدة اليوم في ميدان المدينة

دعا شباب مدينة الزاوية لتظاهرات حاشدة اليوم الأحد،

لمواصلة حراكهم الرافض للأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في المدينة.

ورفع شباب الزاوية في سيمافرو مدخل المدينة لافتات طالبوا

فيها أهالي الزاوية بالخروج في تظاهرات سلمية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم

الأحد بميدان الزاوية.

وشهدت مدينة الزاوية خلال اليومين الماضيين تظاهرات

غاضبة تخللها حرق إطارات في شوارع المدينة وهتافات منددة بالأوضاع المتردية في الزاوية

على المستويين المعيشي والخدمي، وقيام المليشيات التابعة لداخية حكومة الوفاق غير

المعتمدة بتفريقهم بالرصاص الحي.

