رحب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله، الأحد، بإعلاني وقف إطلاق

النار الصادرين عن رئاسة مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وأعرب المجلس في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” عن تقديره لكل المجهودات المبذولة المحلية منها والدولية،

والتي أفضت إلي هذا الإتفاق، داعيا إلى ضرورة الالتزام به وأن لا يكون هذا الاتفاق

ضحيةً أو عرضة لأي خرق من أي طرف كان.

وأكد المجلس أن مثل هذه الخطوة علي أهميتها في إبعاد شبح

الحرب ونزيف القدرات والمقدرات، إلا أن الأنفاس تظل مكتومة والمخاوف تبقي قائمة ما

لم يتبع هذه الخطوة الشروع العاجل في الحوار الشامل لكل التيارات والاتجاهات الوطنية

والسياسية المختلفة، ليخوض الجميع المعركة الوطنية الحقة، التي ينتصر فيها الجميع بانتصارهم

للوطن وسلامته، ومن خلال التوافق والمشاركة

في الحوارٍ الشامل ، الذي يفضي إلي إرساء الدعائم الأمنية والقانونية، التي يتحول بها

الليبيين ومن خلالها، من حالة الصراع المسلح علي السلطة، إلي التنافس الديمقراطي المشروع،

سبيلا وحيدا لنيلها والظفر بها.

وتابع المجلس أنه بذلك يضمن الليبيون قرب الوصول الي حالة

الاستقرار النهائي بانتخابات برلمانية ورئاسية، بات البدء في ترتيباتها حلما يراود

كل الليبيين.

The post اجتماعي ورفلة يرحب بإعلان وقف إطلاق النار ويطالب بسرعة البدء في الحوار الشامل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24