توافق مصري-ألماني على تطورات الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ماس، تطرق من خلاله الوزيران آخر تطورات الأزمة الليبية ، فرحبا بالبيانيّن الصادريّن عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي بخصوص وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا.
وأكد شكري و ماس على أهمية الاستفادة من تلك “الخطوة المهمة”-حسب وصفهما، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي، تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتساهم بشكل أمثل في “محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته”-حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ،.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك