توافق مصري-ألماني على تطورات الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ماس، تطرق من خلاله الوزيران آخر تطورات الأزمة الليبية ، فرحبا بالبيانيّن الصادريّن عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي بخصوص وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا.

وأكد شكري و ماس على أهمية الاستفادة من تلك “الخطوة المهمة”-حسب وصفهما، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي، تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتساهم بشكل أمثل في “محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته”-حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ،.

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