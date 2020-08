طرابلس.. تظاهرات منددة بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في منطقة قرجي وحي الأندلس

خرجت تظاهرات، اليوم الأحد، في منطقة قرجي وحي الأندلس

في العاصمة طرابلس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

وأظهر تسجيل مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل

الاجتماعي قيام المتظاهرين بإشعال النيران في إطارات السيارات وإغلاق الطرق في

منطقة قرجي وحي الأندلس، تعبيرا عن استيائهم من العجز الحكومي عن حل الأزمات

الخانقة التي يعيشها المواطنون، وأبرزها أزمة الكهرباء.

هذا وشهدت مدن ليبية أخرى على مدار اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة للتنديد بالوضع المعيشي، وتجاهل الحكومات لمعاناة المواطنين المستمرة.

