مصراتة.. إنطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لاحتواء “كورونا”

أطلق مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار” مع عميد بلدية مصراتة المكلف “علي أبوستة”، الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لاحتواء جائحة كورونا ببلدية مصراتة، بحضور مدير مديرية أمن مصراتة وبالتعاون مع لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، وبشراكة داعمة من جامعة مصراتة،ومنظمة اليونيسيف ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني وحركة الكشاف والمرشدات والجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب.

تستمر الحملة لمدة 10 أيام داخل بلدية مصراتة ضمن برنامج توعوي كامل يقوم به المركز الوطني لمكافحة الأمراض لدعم البلديات من أجل احتواء جائحة كورونا المستجد.. وتهدف الحملة لزيادة الوعي الصحي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا مع تزايد عدد حالات كورونا الآونة الاخيرة، وإلى زيادة قدرة فرق الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة وزيادة قدرة المختبرات داخل نطاق البلدية.

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