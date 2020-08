تواصلت في مدينة الزاوية، اليوم الأحد، التظاهرات

المنددة بالأوضاع المعيشية والخدمية لليوم الثالث على التوالي.

وتجمع المتظاهرون الليلة في ميدان الزاوية ورددوا هتافات

ضد حكومة الوفاق غير المعتمدة ووزير داخليتها المفوض فتحي باشاعا، بعد مهاجمتهم من

قبل مليشيات تابعة لداخلية الوفاق قبل يومين ومحاولة تفريقهم بالرصاص الحي.

وشهدت الزاوية

خلال اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة احتجاجا على انعدام الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية،

ونقص السيولة، وتخلل هذه التظاهرات إشعال النيران في إطارات السيارات وغلص بعض

الطرق.

The post استمرار التظاهرات في مدينة الزاوية لليوم الثالث على التوالي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24