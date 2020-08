الوطني لمكافحة الأمراض: 8 وفيات و316 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 32 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 8 حالات

وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم السبت، 2340 عينة من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 945 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي

زليتن 85 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 25 عينة، ومن مختبر مركز

بحوث التقنيات الحيوية 507 عينات، ومن مختبر فرع المركز سبها 69 عينة، ومن مختبر فرع

المركز الوطني مصراتة 231 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 350 عينة،

ومن مختبر فرع المركز الزاوية 14 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان

114 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2024 عينة سالبة،

و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 32 حالة

للشفاء.

