“مكافحة الأمراض” يعلن عن ارتفاع عدد إصابات كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا، و8 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء من المرض 32 حالة.

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض 168

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأحد أن طرابلس سجلت 111 حالة جديدة، و20 حالة مخالطة، وغريان 9 حالات جديدة، وحاتين مخالطتين، والخمس 8 حالات جديدة، وحالة مخالطة، والزاوية المركز 3 حالات جديدة، وحالة مخالطة، والزنتان حالتين جديدتين، و28 حالة مخالطة.

وأضاف البيان أن الرياينة سجلت حالة إصابة جديدة، وبني وليد 8 حالات مخالطة، والرجبان 13 حالة جديدة، والعجيلات 5 حالات جديدة، وقصر الأخيار 3 حالات جديدة، والجفارة حالة جديدة، وكاباو 6 حالات جديدة، والأصابعة حالة جديدة وحالة مخالطة، والقواليش حالة جديدة، وجادو 3 حالات مخالطة، وسواني بني آدم حالتين جديدتين، وجنزور 3 حالات مخالطة وحالة جديدة.

وذكر بيان المركز أن النواحي الأربعة سجلت حالتين مخالطتين، وزليتن 11 حالة مخالطة و7 جديدة، وطبرق حالة جديدة وحالة مخالطة، وسبها حالة مخالطة وحالتين جديدتين، والشاطئ حالة مخالطة، و3 حالات جديدة، وبنت بية 7 حالات جديدة، ومصراتة 46 حالة مخالطة.

وأشار المركز في بيانه إلى تسجيل 32 حالة شفاء، 6 منها في طبرق، و5 في زليتن، و8 في بني وليد، و9 في ترهونة، و4 في الماية.

كما سجل المركز 8 حالات وفاة 3 حالات منها في الخمس، وحالة في طبرق، وحالتان في زليتن، وحالة في مصراتة، وحالة في الزنتان.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 10437، منها 9164 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، وتعافى من الفيروس 1085 حالة، وتم تسجيل 188 حالة وفاة.