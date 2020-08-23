السراج يعين مصوره الخاص في منصب دبلوماسي في البوسنة

العنوان_طرابلس

تحصّل سكرتير السراج وحامل حقيبته ومصوره الخاص وأدمن صفحته الرسمية ، المعتصم بالله الضاوي على وظيفة دبلوماسية رفيعة في جمهورية البوسنة والهرسك على درجة قائم بالأعمال .

وتظهر مستندات التعيين الجديدخطاباً موجهاً من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إلى رئيس وزراء ،و وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك لمنحه تأشيرة عمل دبلوماسية تخوله من أداء مهمته الجديدة .

ولم يسبق للضاوي وهو من مواليد 1991 العمل في السلك الدبلوماسي ولم يكن من كوادر الخارجية وقد دخل سلك الحكومات في ليبيا للعمل كمصور بداية من حكومة رئيس الوزراء الراحل عبدالرحيم الكيب ، فيما ينتظر مئات الخريجين الشباب من المعهد الدبلوماسي أي فرصة للعمل حتى في الداخل وليس بالخارج .

وبعد أن كان مصورًا خاصًا للكيب تحول للعمل بذات الوظيفة مع علي زيدان حيث كان مصوره الخاص ومسؤول صفحة الحكومة على الفيسبوك وقد عمل بذات الوظيفة بعد تسلم عبدالله الثني مهام رئاسة الحكومة في طرابلس أواخر 2013 .

وعقب إنقلاب فجر ليبيا وفرار الحكومة من طرابلس ، غادر الضاوي الى طبرق ومنها الى البيضاء وقد عمل هناك بنفس الوظيفة وهي مصور خاص للثني ومسؤول على صفحة الحكومة المؤقتة قبل ان يتم توقيع الاتفاق السياسي ويتعرف على السراج الذي جلبه للعمل معه في طرابلس بناءً على توصيات من مقربين ونواب ومستشارين .

عقبها قام الضاوي بسرقة الصفحة الموثوقة والرسمية للحكومة للمؤقتة وغير اسمها الى ( حكومة الوفاق الوطني ) وقد وصفه الثني حينها بأنه ( لص وخائن للأمانة ) حيث قام بتغيير تبعية الصفحة بعد عودته الى طرابلس التي كان يقول أنه مهجر منها بسبب مليشيات فجر ليبيا دون ان يخطر الثني وحكومته بما سيقدم عليه .

وعلى إثره من مصور ، عمل الضاوي كسكرتير خاص للسراج وقد رافقه في غالبية أسفاره وزياراته واجتماعاته في الداخل والخارج ، قبل ان تُشن عليه حملات في طرابلس بدعوى أنه أحد ” لوبيات الرئيس ” إذ كان أحد المقربين من الطاهر السني الذي تحصل هو الآخر على وظيفة في نيويورك ، ليحصل على وظيفة في إسبانيا وأخيرًا كقائم بالأعمال في وقت لم يسبق له فيه حتى دراسة قانون تنظيم العمل الدبلوماسي المنظم لهذا العمل في ليبيا .