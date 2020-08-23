ليبيا تُسجل “316” إصابة بــ”كورونا” في أكثر من “24” مدينة

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض 168

استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض السبت 22 أغسطس 2020 عدد (2340) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (945) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (85) عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (25) عينة.

مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (507) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (69) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (231) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (350) عينة.

مختبر فرع المركز الزاوية عدد (14) عينة.

مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (114) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

-عدد (2024) عينة سالبة

-عدد (316) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

-عدد (187) حالات جديدة

-عدد (129) حالات مخالطين

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 32 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 111 حالة جديدة.

– عدد 20 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 9 جديدة

عدد 2 مخالطة

3- الخمس :-

– عدد 8 جديدة.

عدد 1 مخالطة

4- الزاوية المركز :-

– عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

5- الزنتان :-

– عدد 2 حالة جديدة

عدد 28 مخالطة

6- الرياينة :-

– عدد 1 جديدة

7 – بني وليد :-

– عدد 8 مخالطة

8 – الرجبان :-

عدد 13 جديدة

9 – العجيلات :-

– عدد 5 جديدة

10 – قصر الأخيار :-

عدد 3 جديدة

11- الجفارة :-

عدد 1 جديدة

12 – كاباو :-

– عدد 6 جديدة.

13 – الأصابعة :-

– عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

14- القواليش :

عدد 1 جديدة

15 – جادو :-

– عدد 3 مخالطة

16 – سواني بني آدم

عدد 2 جديدة

17- جنزور

عدد 3 مخالطة

عدد 1 جديدة

18- النواحي الأربعة

عدد 2 مخالطة

19- زليتن

عدد 11 مخالطة

عدد 7 جديدة

20- طبرق

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

21- سبها

عدد 1 مخالطة

عدد 2 جديدة

22- الشاطئ

عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

23 – بنت بية

عدد 7 جديدة

24 – مصراتة

عدد 46 مخالطة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 32 ) حالة شفاء:

1- عدد 6 في طبرق

2 – عدد 5 في زليتن

3- عدد 8 في بني وليد

4- عدد 9 في ترهونة

5- عدد 4 في الماية

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 8 ) حالات وفاة:

1- عدد 3 حالة في الخمس

2- عدد 1 حالة في طبرق

3- عدد 2 حالة في زليتن

4- عدد 1 في مصراتة

5- عدد 1 في الزنتان

أرقام :

إجمالي الإصابات : 10,437

الحالات النشطة : 9,164

المتعافين : 1,085

الوفيات : 188

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية