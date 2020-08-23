الاتحاد الأفريقي يدعو لدعم خارطته للحل في ليبيا

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دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، اليوم السبت، الأطراف الليبية إلى احترام إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، معربا عن تطلعه لمساعدة الخطوة على تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي وتسهيل مبادرات الحوار.

وأثنى فكي، في بيان له، على جهود «أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب»، معتبرا «إعلان وقف القتال مسهلا لمبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة، بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين».

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وشددت المفوضية على أن وقف إطلاق النار «سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في الكونغو برازافيل»، وتعهدت بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته داعية المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم.