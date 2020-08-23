الليبيون يعانون من انقطاع الكهرباء ونقص المياه في الصيف

على ظهر سيارة شحن صغيرة، حمل المواطن الليبي عيساوي عبد الكريم، مولداً كهربائياً قديماً إلى ورشة مختصة بصيانة الآلات الكهربائية، سعياً للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة جنزور، غرب العاصمة طرابلس، التي يقطنها وتعاني مثل مناطق عديدة بالبلاد من انقطاع الكهرباء لمدد تصل إلى 15 ساعة في اليوم.

ويعاني الليبيون، منذ سنوات طويلة، خصوصاً في غرب وجنوب البلاد، من انقطاع الكهرباء، قبل أن تصل هذه الأزمة إلى مناطق شرق ليبيا، التي ظلت لسنوات بمنأى عن ذلك، لكن توقف إنتاج وضخ النفط عمم المشكلة على أنحاء عدة بالبلاد.

وحال عبد الكريم (57 عاماً)، الذي بث شكايته لفضائية محلية، أمس، لا يختلف عن عموم الليبيين الذين يعانون من تبعات انقطاع الكهرباء، والمياه أيضاً، في طرابلس العاصمة وما حولها، ويتجهون لصيانة مولدات الكهرباء لعدم مقدرتهم على شراء أخرى حديثة، يقول: «أصبحنا غير قادرين على المعيشة، فالضي دائماً هارب، والمياه تقطع كثيراً بسبب تعطل الضخ من منظمة النهر الصناعي، وهناك حالة غلاء لا أستطيع أن أنفق على أسرتي».

ومن بداية فصل الصيف، تواصل الكهرباء الانقطاع بشكل شبه دائم، ما دفع بعض المواطنين إلى ترويج «هاشتاغ» يطالب بـ«إسقاط المجلس الرئاسي»، لكن الأخير ممثل في حكومة «الوفاق» يقول إنه يبذل أقصى ما يمكن لإعادة انتظام شبكة الكهرباء.

وسبق للشركة العامة للكهرباء أن أرجعت جانباً من أسباب انقطاع التيار إلى رفض بعض المناطق لفكرة «طرح الأحمال» باستخدام القوة، لكنها شددت مساء أول من أمس، على أنها تتبع «مبدأ المساواة بين المدن والبلدات في هذا الإجراء»، نافية ما تردد عن أنها اتفقت في اجتماع عقد بطرابلس، الأربعاء الماضي، مع أعيان ومشايخ بمدينتي الخمس والزاوية، في غرب البلاد، على عدم تخفيف الأحمال، وقالت: «كل ما يتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اجتماعه مع قيادات ليبية يتعلق برفضهم طرح الأحمال بمدنهم أخبار عارية عن الصحة».

ويهرع الليبيون، خصوصاً فئة الشباب، إلى البحر هرباً من حرارة الطقس التي تتجاوز عادة 45 درجة مئوية في بعض المناطق، لا سيما بجنوب البلاد، الذي يعاني نقصاً حاداً، بجانب انقطاع التيار، في الوقود، فضلاً عن ارتفاع أسعاره في السوق السوداء. وتعاني شبكة الكهرباء في غرب البلاد من تدمير واسع على خلفية الحرب التي دامت على العاصمة قرابة 13 شهراً، بالإضافة إلى تعرض محولات وخطوط التيار إلى سرقات عديدة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في مجموعة بيانات متتالية، خلال اليومين الماضيين، إن «ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء متواصلة دون أي رادع»، مشيرة إلى أن مجموعة من اللصوص المجرمين اعتدوا على «خط الخزان تفريعة فلاح محطة 30 سوق الخميس»، وسرقوا أسلاك ضغط عالٍ تقدر بمسافة 600 متر، مما تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات، لافتة إلى أنه تم إبلاغها أيضاً بسرقة جزء من معدات ضغط منخفض وسرقة بسبار نحاس من محطة الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية.

وطالبت الشركة بضرورة «وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في ليبيا من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، حماية لمكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام، ما يزيد من معاناة المواطن».

ونوهت شركة الكهرباء إلى أن الفرق الفنية التابعة لها تواصل «إصلاح الدمار الذي خلفته الحرب في مكونات الشبكة الكهربائية، من محطات توزيع، ومحولات وأبراج وخطوط لنقل الطاقة»، لكنها أشارت إلى «حجم الأضرار واتساع رقعتها في جنوب العاصمة طرابلس، فإن أعمال الصيانة لمكونات الشبكة تتطلب الكثير من الوقت والجهد والإمكانات، وفرق الصيانة ما زالت تعمل بجهد متواصل على صيانة مكونات الشبكة الكهربائية في كافة المناطق».