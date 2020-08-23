عيادات متنقلة في مصراتة للكشف عن “كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توفير عيادتين متنقلتين داخل بلدية مصراتة لسحب عينات الكشف عن فيروس كورونا المستجد،كوفيد-19، إضافةً إلى مركز الكشف الكائن في كلية الأسنان بالمدينة.

وأشار المركز إلى أن العيادات المتنقلة موجودة في قاعة الشهداء في شارع طرابلس، و ميدان الشجرة في شارع بنغازي ويتم أخذ وسحب العينات خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وإلى غاية الساعة الحادية عشر صباحاً وفي الفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة مساءً.

كما أعلن المركز عن إقامة ورشة عمل تدريبية -ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية- للعاملين الصحيين و طلبة الطب حول أساسيات الرصد و تتبع المخالطين تأهيلاً للعمل تحت إشراف فريق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية مصراتة، وتأتي الخطوة لتقوية شبكة الرصد بالبلدية، فيما باشرت فرق التعقيم بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض – عملها ضمن الحملة – بتعقيم مراكز سحب العينات بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية