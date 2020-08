إصابات كورونا في ليبيا تبلغ 10437 والوفيات 188

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع

إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.

وقال المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 316 حالة موجبة يوم أمس السبت.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ارتفع ليبلغ 1085 بعد تماثل 32 حالة للشفاء.

