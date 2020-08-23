برلماني تركي ساخرا من أردوغان: نصيب الشعب من كشف الغاز لن يتجاوز 8 مليارات متر مكعب بعد خصم الرشوة

عبر عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، عبد اللطيف شنار، عن سخريته على إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف تركيا لأكبر حقل غاز طبيعي في تاريخها.

وقال “شنار”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن 320 مليار متر مكعب من الغاز المكتشف مؤخرًا لن يكفي تركيا إلا مدة 5 أعوام.

وأضاف ساخرًا: «هذا إذا تبقى منه شيء للشعب بعد خصم الرشاوى للمقربين وللشركات الأجنبية».

وتوقع شنار المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنه في النهاية «لن يتبقى للشعب التركي، إلا 8 مليارات متر مكعب فقط»، وذلك بعد «خصم الرشوة التي سوف يعطيها أردوغان للمقربين منه، بخلاف النسبة التي سوف يمنحها لشركات الاستثمار الأجنبية»، على حد قوله.