316 إصابة جديدة و8 وفيات.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا» في أنحاء ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت اكتشاف 316 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، كانت أعلاها في العاصمة طرابلس بواقع 131 إصابة.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى إصابة 187 حالات جديدة، و129 حالات مخالطين، ووفاة 8 حالات، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي إلى 10,437 إصابة، منوها إلى أن أعداد الحالات النشطة تبلغ 9,164 إصابة، في حين بلغت أعداد المتعافين 1,085 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 188 حالة

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

* 111 حالة جديدة.

* 20 حالة مخالطة

غريان

* 9 جديدة

* 2 مخالطة

الخمس

* 8 جديدة

* حالة واحدة مخالطة

الزاوية المركز

* عدد 3 جديدة

* حالة واحدة مخالطة

الزنتان

* حالتان اثنتان جديدتان

* 28 مخالطة

الرياينة

* حالة واحدة جديدة

بني وليد

* 8 حالات مخالطة

الرجبان

* 13 جديدة



* 5 جديدة

قصر الأخيار

* 3 جديدة

الجفارة

* حالة واحدة جديدة

كاباو

* 6 جديدة

الأصابعة

* حالة واحدة جديدة

* حالة واحدة مخالطة

القواليش

* حالة واحدة جديدة

جادو

* 3 مخالطة

سواني بني آدم

* حالتان جديدتان

جنزور

* 3 مخالطة

* 1 جديدة

النواحي الأربعة

* حالتان مخالطتان

زليتن

* 11 مخالطة

* 7 جديدة

طبرق

* حالة واحدة جديدة

* حالة واحدة مخالطة

سبها

* حالة واحدة مخالطة

* حالتان جديدتان

الشاطئ

* حالة واحدة مخالطة

* 4 حالات جديدة

بنت بية

* 7 حالات جديدة

مصراتة

* 46 مخالطة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 32 حالة شفاء

* 6 في طبرق

* 5 في زليتن

* 8 في بني وليد

* 9 في ترهونة

* 4 في الماية

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 8 حالات وفاة

* 3 حالات في الخمس

* حالة واحدة في طبرق

* حالتان اثنتان في زليتن

حالة واحدة في في مصراتة

حالة واحدة 1 في الزنتان

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