السراج: خيار الدولة المدنية لا رجعة عنه.. ولا مكان لمن تلوّثت أيديهم بدماء الليبيين في العملية السياسية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية
تعليقات
-
الدوله المدنيه لا يمكن ان تقيها مليشيات مارقه مردت علي النهب والسلب والقتل والحرابه وتهريب البشر وتهريب المحروقات فجميعهم المليشيات المتواجده في الغرب الليبي إيديهم ملوثه بدماء الليبيين أما الجيش فقد قام بواجبه بمحاربة الارهاب المستشري في غرب البلاد فالحيش سعي ويسعي لفكيك مليشيات الاجرام التي تتزعمها مصراته ولا حل ينهي الارهاب في ليبيا وتستقيم بعده أركان الدوله الليبيه وهذا يتطلب من الجميع العمل علي العودة بمصراته للمكانه التي كانت عليها بعدما تم تفكيك مليشياتها العام 24/8/1920 علي أبطال وأشاوس بني وليد بتفكيك مليشيات مصراته بقوة السلاح ولم يستقرغ ذلك إلا يوم أو بضع يوم وتحول قائد مليشيات مصراته في ذاك اليوم من رجل يملك قوه ضاربه سلحته بها ايطاليا يوم أعتمدته كعميل لها الي قزم مستسلم مهزوم يطلب العفو من آسريه ويذكرهم بأن العفو من شيم الكرام ولا أدري أين كانت شيم الكرام عندما وقع شيوخ السنوسيه من حفظة القرآن آسري لدي عصابات السويحلي وخاصه انهم آتوه مسالمين للتفاوض علي ارجاع قافله طرق طريقها السويحلي بينما كانت متجه الي برقه ولأن شيم الكرام لا يملك منها السويحلي أي شئ فقد آمر مليشياته الارهابيه بذبح وفد الضيوف الذي جاء للتفاوض ولكن ولأن عدل الله القاتل يقتل فقد ذبح السويحلي وذاق مرارة السكين وانتهي نزق حمقي مصراته بموته ممثلا بجثته
-
لا يمكن ان تقيمها مليشيات الارهاب
-
علي يد أشاوس
-
-
ولم يستغرق ذلك الا يوم
-
قطع طريقها السويحلي
-
-
اللي يسمعك يا سراج يقول انك طوال عشر سنوات توزع في الدولار والعسل والحلوي ويدك لم تتلوث حتي بدم قطوس ليبي كلكم استبحتم الدم الليبي وشردتم العباد ودمرتم ما تبقي من البلاد المفروض ان تنسوا الاحقاد والماضي وتفتحوا صفحة جديدة ولكن بالتعنت لن يكون هناك وطن
-
السراج الكلب الشاذ وكل اللي معاه من كلاب الناتو والاتراك الانجاس هم خونة عملاء ليسوا ليبيين ولا شرعية لهم
-
السراج الشاذ هو كلب من كلاب الناتو العملاء الخونة المسؤولين على كل الاجرام والارهاب في ليبيا منذ 2011 لا شرعية ولا دين لهم هم سبب النكبة هم الخونة هم كلاب الاتراك الانجاس والناتو… كلاب النجمة والهلال هم كلاب الناتو الناتو الناتو !
-
أضف تعليقـك