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السراج: خيار الدولة المدنية لا رجعة عنه.. ولا مكان لمن تلوّثت أيديهم بدماء الليبيين في العملية السياسية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد ما تبقى من أعضاء المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق أمس السبت اجتماعًا برئاسة فائز السراج وحضور عضو الرئاسي عن مصراتة أحمد معيتيق ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة.
الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدّات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من تركيا وقطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق وساندت الشعب الليبي خلال الازمة الراهنة حسب تعبيرهم.
وعبّر الرئاسيّ عن تطلّعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.
وأكّد المجتمعون على أنّ الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشدّدًا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء “الشهداء” واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظًا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.
كما شدّد المجلس الرئاسي على أهميّة استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم دون أن يسمى هذه الأطراف.
وشدّد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأكّد على أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقًا لقاعدة دستورية سليمة يتّفق عليها الليبيون.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الدوله المدنيه لا يمكن ان تقيها مليشيات مارقه مردت علي النهب والسلب والقتل والحرابه وتهريب البشر وتهريب المحروقات فجميعهم المليشيات المتواجده في الغرب الليبي إيديهم ملوثه بدماء الليبيين أما الجيش فقد قام بواجبه بمحاربة الارهاب المستشري في غرب البلاد فالحيش سعي ويسعي لفكيك مليشيات الاجرام التي تتزعمها مصراته ولا حل ينهي الارهاب في ليبيا وتستقيم بعده أركان الدوله الليبيه وهذا يتطلب من الجميع العمل علي العودة بمصراته للمكانه التي كانت عليها بعدما تم تفكيك مليشياتها العام 24/8/1920 علي أبطال وأشاوس بني وليد بتفكيك مليشيات مصراته بقوة السلاح ولم يستقرغ ذلك إلا يوم أو بضع يوم وتحول قائد مليشيات مصراته في ذاك اليوم من رجل يملك قوه ضاربه سلحته بها ايطاليا يوم أعتمدته كعميل لها الي قزم مستسلم مهزوم يطلب العفو من آسريه ويذكرهم بأن العفو من شيم الكرام ولا أدري أين كانت شيم الكرام عندما وقع شيوخ السنوسيه من حفظة القرآن آسري لدي عصابات السويحلي وخاصه انهم آتوه مسالمين للتفاوض علي ارجاع قافله طرق طريقها السويحلي بينما كانت متجه الي برقه ولأن شيم الكرام لا يملك منها السويحلي أي شئ فقد آمر مليشياته الارهابيه بذبح وفد الضيوف الذي جاء للتفاوض ولكن ولأن عدل الله القاتل يقتل فقد ذبح السويحلي وذاق مرارة السكين وانتهي نزق حمقي مصراته بموته ممثلا بجثته

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  • اللي يسمعك يا سراج يقول انك طوال عشر سنوات توزع في الدولار والعسل والحلوي ويدك لم تتلوث حتي بدم قطوس ليبي كلكم استبحتم الدم الليبي وشردتم العباد ودمرتم ما تبقي من البلاد المفروض ان تنسوا الاحقاد والماضي وتفتحوا صفحة جديدة ولكن بالتعنت لن يكون هناك وطن

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  • السراج الكلب الشاذ وكل اللي معاه من كلاب الناتو والاتراك الانجاس هم خونة عملاء ليسوا ليبيين ولا شرعية لهم

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  • السراج الشاذ هو كلب من كلاب الناتو العملاء الخونة المسؤولين على كل الاجرام والارهاب في ليبيا منذ 2011 لا شرعية ولا دين لهم هم سبب النكبة هم الخونة هم كلاب الاتراك الانجاس والناتو… كلاب النجمة والهلال هم كلاب الناتو الناتو الناتو !

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