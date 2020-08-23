شكري ونظيره الألماني يؤكّدان أهميّة الاستفادة من وقف إطلاق النار للتوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية

ليبيا – أجرى وزير الخارجيّة المصري سامح شكري أمس السبت اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألماني هايكو ماس، حيث تركز الاتصال على التباحُث بشأن آخر التطوّرات الخاصّة بالملف الليبي والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة: إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وتمّ التأكيد على أهميّة الاستفادة من تلك الخطوة المهمّة للتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تستهدف استعادة الأمن والاستقرار وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخّلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقّق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدّراته.

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