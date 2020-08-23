طبيبة تروي مأساة وفاة شقيقين بكورونا في أجدابيا

أخبار ليبيا24

تتزايد بشكل يومي أعداد المصابين في ليبيا جراء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وهو ما يضع الأطباء في مواجهة يومية مع مرضى يفقدون حياتهم بعد معاناه طويلة مع الفيروس.

وتروي الطبيبة هناء القطعاني من مركز العزل أجدابيا تفاصيل تلك المأساة فتقول ”يوم أمس أو بالأحرى ليلة أمس كانت ليله صعبة جداً ومن أصعب ليالي العمل”.

وتابعت القطعاني :”ليلة الأمس فقدنا ثلاثة مرضى انتقلوا إلى رحمة الله في قسم العزل ، منهم اثنين أشقاء ، تخيلوا أشقاء، وصغار في السن، فاجعة لبيت واحد في وقت واحد”.

وواصلت الطبيبة حديثها بأسى :”انهرت وبكيت كثيرا عليهم وتعبت نفسيتي بخسارتهم ولم تفارقني صورهم أبدًا، سيبقى المرض مضحكاً حتى يصاب به أقرب الناس لك و سيبقى المرض كذبة حتى تصاب به أنت”.

واستغربت الطبيية إنكار البعض وجود المرض حتى بعد إعلان حالات الوفاة داخل مدينة أجدابيا بالأسماء والصور بحجة أن الوفيات ليست بكورونا رغم أنهم كانوا يطلبون بالإعلان عن أسماء الإصابات والوفيات.

وناشدت الطبية الجميع بالتباعد الاجتماعي وعدم إقامة الأفراح والمعازي وغيرها من المناسبات الاجتماعية لأنها سبب رئيسي في انتشار الوباء.

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