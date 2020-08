الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من استغلال المنظمات الإرهابية للظروف الإنسانية بليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، إنه في اليوم

الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، يجب التأكيد على ضرورة حماية المدنيين

والمسنين والأطفال كأولوية ضد الإرهاب.

وأدانت اللجنة، من خلال بيان لها نشرته عبر صفحتها على

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعمال العنف المتكررة في ليبيا، محذرة

من استغلال المنظمات الإرهابية والجماعات الجهادية للظروف الإنسانية لتنفيذ أعمالها

الإرهابية.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية

للتمسّك بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة وكل الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة

لمكافحة الإرهاب، مع التمسك بالإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب

الدولي.

