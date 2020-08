بلدية زوارة تعاني من نقص الغاز والوقود وتستغيث بشركة البريقة لإنتاج النفط

طالبت بلدية زوارة شركة البريقة لإنتاج وتسويق النفط، بتزويد البلدية بالوقود والغاز.

وأوضحت البلدية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشركة لم تقم بتزويدها بالوقود والغاز منذ يوم الأربعاء الموافق 19 من أغسطس الجاري، على الرغم من تزويد كافة المناطق المجاورة لها بصفة مستمرة.

وأشارت البلدية الى أن لجنة الغاز والوقود بالبلدية تواصلت مع جهات الاختصاص فى مصفاة الزاوية، والذين أبلغوهم أن هناك توصيات من بعض الجهات الخارجة عن القانون بعدم تزويد البلدية بالوقود، مطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية وتوفير الوقود لمحطات البلدية.

