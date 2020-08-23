المصباحي: السلام في ليبيا لن يتحقّق إلا بخروج المستعمِر التركي والمرتزقة من أراضينا

ليبيا – دعا رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إلى حقن دماء الليبيين وجلوس الأطراف الليبية على طاولة حوار واحدة.

المصباحي وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذي بُثَّ على قناة “الحياة”وفقًا لما نقلته صحيفة “الشروق” المصرية أمس السبت أضاف: “نحن حريصون على تحقيق السلام والوفاق، ولكن لابد من وجود ضمانات”.

وأشار إلى أنّ السلام في ليبيا لن يتحقّق إلا بخروج المستعمِر التركي والمرتزقة من الأراضي الليبية، بحسب تعبيره.

وثمّن دور مصر في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنّ تدخل مصر في الأزمة أفضى إلى ما وصلت إليه الأطراف من إعلان لوقف إطلاق النار أمس.

المصباحي أكّد على ضرورة التمسّك بالسيادة الوطنية، قائلًا إنّه لا سيادة لشعب دون قوّات مسلّحة وشرطة وطنيّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية