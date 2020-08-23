الأرصاد: طقس معتدل على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسًا معتدلًا على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة نسبيًّا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على سرت، مع احتمال هطول رخات خفيفة من المطر مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية. والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 35 درجة مئوية.

الجفرة – سبها ۔ غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية. الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

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