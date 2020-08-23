“طرابلس المركز” توجه نداء عاجلا بعد ارتفاع إصابات كورونا

دعت بلدية طرابلس المركز، مساء السبت، جميع الأهالي القاطنين في سيدي خليفة /شارع الزاوية / بن عاشور، وزاوية الدهماني، إلى اتباع كافة الإجراءات الوقائية.

وقالت البلدية، في تنويه نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن دعوتها هذه جاءت نظراً لارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بالمناطق المذكورة.

وناشدت البلدية أهالي هذه المناطق بـ”لبس الكمامة وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الجسدي وعدم إقامة الأفراح والمآتم في هذا الوقت الخطير والحرج والاكتفاء بتقديم واجب التهنئة أو العزاء من خلال المكالمات الهاتفية”.

يشار إلى أن ليبيا سجلت، الجمعة، 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 218 حالة في طرابلس، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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