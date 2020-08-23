الحويج: من يدعو لوقف إطلاق النار ولسيطرة الوفاق في ذات الوقت يعيش حالة هوس وانفصام مع الواقع

ليبيا – قال وزير الخارجيّة في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إنّ هناك من يدعو لوقف إطلاق النار وهو يدعو في ذات الوقت إلى سيطرة مايسمى حكومة الوفاق على كامل الأراضي الليبية.

الحويج أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” بقوله: “هم يعيشون حالة هوس وانفصام مع الواقع، للأسف خطاب كراهية وإقصاء لايعول عليه في شراكة بناء وطن، نحن نريد شجعانًا ديدنهم الوطن ثم الوطن ثم الوطن”.

وتابع بالقول: “عليهم أن يتركوا الليبيين وشأنهم، هؤلاء الذين فشلوا في العاصمة طرابلس حتى في تدبير مشكلة القمامة، ناهيك عن الكهرباء والسيولة في بلد يعوم فوق بحيرة نفط. وهاهم اليوم يغتصبون المدن ويقتلون ويسفكون الدماء … الأقوال يجب أن تقترن بالأفعال وإلا لاقيمة لما يقال ويصدر من بيانات ..الأصابعة”.

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