إتلاف 100 “أرجيلة” في المرج (صور)

أعلنت مديرية أمن المرج، السبت، إتلاف 100 شيشة “أرجيلة” تم ضبطها في عدد من المقاهي وأماكن تجمعات تستخدم كمقاهٍ من بعض المواطنين.

وأوضحت المديرية في بيان، أن إتلاف “الأراجيل” جاء من قبل مركز شرطة المرج المدينة وبتعليمات من مدير أمن المرج – رئيس الغرفة الأمنية المشتركة المرج العقيد وهبي أنور الرخ، وتحت إشرافه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة لتعليمات إغلاق المقاهي طيلة الـ24 ساعة وفقاَ لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، موضحة أن المقاهي تعتبر أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.

ودعت المديرية أصحاب المقاهي، للتعاون مع رجال الأمن والالتزام والتقيد بتعليمات الإقفال التي صدرت عن الغرفة الأمنية المشتركة المرج، مؤكدة أن الغرفة الأمنية المشتركة المرج “لن تتهاون في تنفيذ القانون والضرب بيد من حديد كل من يخالف الإجراءات الاحترازية ضد خطر انتشار وباء كورونا”.

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