صحة المؤقتة : مركز بنغازي الطبي استقبل 758 حالة خلال 134 يوماً

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الأحد، عن إحصائية عمل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال 134 يوم عمل، منذ افتتاحه في 10 إبريل الماضي وحتى 22 اغسطس الجاري .

واوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المركز بلغت 758 حالة، منهم 90 مصابة ومشتبه في إصابتها بفيروس كورونا و 69 حالة تعافي و 68 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسب التعافي داخل المركز بلغت 9%، و نسب الوفيات بلغت 8.9، نسبة المرضى الذين احتاجوا إلى عناية مركزة بلغت 11%.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد يتضاعف يوميا، مما ينذر بكارثة، كما أن هناك تقارب في نسب الوفيات و نسب التعافي وهو مؤشر خطير، بالإضافة إلى أن نسبة من يحتاجون للعناية المركزة تعتبر غير مطمئنة.

وطالبت الوزارة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات الطبية وغسل الأيدي باستمرار للحد من انتشار الفيروس، داعيا إلى عدم إقامة مناسبات اجتماعية في ذلك الوقت والبعد عن التجمعات وأماكن الأزدحام .

