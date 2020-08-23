مطالبات أوروبية بخطوات ملموسة لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية يمثلان أملاً جديداً” لإيجاد حل سلمي.

وقال بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء في الاتحاد، إن إعلان وقف النار في ليبيا يعتبر تقدما أوليا يؤشر إلى تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد.

وشدد بوريل، على وجوب أن تعقب الإعلان “تطورات ملموسة” كاستئناف إنتاج النفط و”تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية”، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة، موحدة، مستقرة ومزدهرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية