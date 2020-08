كورونا يصل لمراحل الانتشار القصوى بمدن الجبل الأخضر

نشر

المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر، مجموعة من إرشادات الوقاية من فيروس

كورونا، والتي يجب أن تكون التباعد الاجتماعي من خلال الحفاظ على مسافة آمنة التي

يجب أن تكون 1.8 متر على الأقل للمساعدة في عدم انتشار المرض، والبقاء في المنزل

قدر الإمكان وغسل الأيادي كثيرًا خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة بالإضافة إلى

وضع الكمامة عند الخروج من المنزل.

وقال

المكتب، من خلال بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

إن فيروس كورونا وصل لمراحل الانتشار القصوى داخل مدن الجبل الأخضر، لذا يجب على الجميع

الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم إقامة المناسبات، موضحًا أنه لا يزال هناك من يشكك

بوصول الفيروس إلى مدينة البيضاء ويقوم بالاستهانة والاستهزاء، إلا أن الأمر وصل لمراحل

صعبة المطلوب فيها الوعي والإدراك بصعوبة المرحلة، والاتحاد لمواجهة الفيروس بانحصاره

وعدم انتشاره.

