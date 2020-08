المرصد السوري: تركيا تواصل تدريب المرتزقة السوريين رغم الاتفاق بين صالح والسراج على وقف القتال

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن الحكومة التركية مستمرة في تجنيد المرتزقة للعمل لصالحها، كاشفا عن وصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى الأراضي التركية بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية، بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب.

وقال المرصد في بيان إنه حتى الأن لا توجد معلومات عن وجهة هؤلاء المرتزقة عقب الانتهاء من تدريبهم، متسائلا هل ستقوم حكومة الوفاق غير المعتمدة بالزج بهم في ليبيا ؟ بالرغم من الاتفاق الذي تم بينها رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للعمل على استئناف الحوار السياسي الليبي الليبي.

وكان المرصد السوري قد أعلن أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة في نزاعها مع الجيش، موضحا أن “الاستخبارات التركية” قامت بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل “سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد” من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

