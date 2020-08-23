داخلية الوفاق تنفذ تمركزات أمنية في مناطق الجفارة

قامت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتسيير قوة من عناصر الإدارة إلى منطقة الجفارة بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة.

حيث تم إنشاء عدد من التمركزات الأمنية وفتح نقاط التفتيش والبوابات الفجائية لحفظ الأمن والسلامة المرورية والتثبت من تسجيل إجراءات المركبات الآلية وضبط المخالفين لنظم وقواعد المرور.

وبينت وزارة الداخلية، أنه من خلال عمل هذه الدوريات تم ضبط عدد مركبتين آليتين مسروقتين الأولى نوع هواندي توسان والثانية نوع ميتسو بيشي كنتر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموقوفين إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة حيالهم.