برنامج توعوي حول خطر جائحة كورونا ببنغازي

أقامت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي بمستشفى الهواري العام برنامجا توعويا بمشاركة عناصر المستشفى.

وتضمن البرنامج إقامة جنازة رمزية كرسالة لكل أهالي مدينة بنغازي وكل مدن ليبيا بخطورة انتشار جائحة كورونا وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على المرض.

وشارك في هذا البرنامج مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية والطاقم الطبي والإداري بمستشفى الهواري العام وفرق الرصد والتقصي بالإضافة إلى فرع جمعية الهلال الأحمر وهيئة السلامة الوطنية ورجال قسم النجدة،والدوريات الأمنية في مدينة بنغازي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه الأخير الذي حمل م “168” -فجر الأحد- عن تسجيل “316” إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكثر من “24” مدينة وبلدة في عموم ليبيا، ووثق البيان عدد “32” حالة شفاء و “8” حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد إلى 10437 حالة إصابة مؤكدة، منها 9164 حالة نشطة ، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 188 حالة وفاة، وتماثلت 1085 حالة للشفاء.

وذكر البيان أن المركز تسلم السبت “2340” عينة موزعة على “9” مختبرات في مدن متفرقة ونتج عن فحص العينات،عدد (2024) عينة سالبة وعدد (316) عينة موجبة، منها عدد (187) حالة جديدة وعدد (129) حالة مخالطة.

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