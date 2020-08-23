نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاحد :-

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد خاصة علي ساحل مصراتة وسرت مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة والريح بحري الى شرش سرعته ما بين (05 –20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين ) 0.50-1.50 ) متر .

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والريـح بحري إلى شرش سرعته ما بـين (05- 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.50) متر .

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.