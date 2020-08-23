الأرصاد: طقس معتدل على المناطق الساحلية وحار على مناطق الوسط والجنوب

الأرصاد : الطقس معتدل على المناطق الساحلية ومرتفع الرطوبة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن الطقس سيكون معتدلًا على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة نسبيًّا على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار المركز إلى أن مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة والجبل الغربي ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على سرت، مع احتمال هطول رخات خفيفة من المطر مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

ولفت إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و جالو و مراده ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 35 درجة مئوية.

أما على مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية، و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، كما ستكون مناطق الكفرة و السرير و تازربو السماء بها صافية و الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

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