بولتون : تعامل ترامب مع ملف الأزمة الليبية غير واضح

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الأحد، عن رفضه للتواجد التركي في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا في التعامل مع الملف الليبي غير واضحة.

وقال بولتون في تصريحات صحفية أنه لا يرى أن مسألة التسوية السياسية بين رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ستنجح بإشراف الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه وهي السياسة التي تحبذها الولايات المتّحدة، حيث كان هذا الأمر مطروحا لسنوات عديدة والنزاع بات أسوأ الآن وأصبح هناك تدخّل أكثر من جانب القوى الخارجيّة في ليبيا.

وأضاف إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تخلت عن ليبيا على غرار ما فعلت في العراق وهو ما ساهم في تعزيز الفوضى والدمار بها، مؤكدا أن مصر من حقها الدفاع عن استقرار حدودها الغربية وعدم ظهور نظام إرهابي بالقرب منها.

وأشار بولتون الى أن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا ليس في صالح الولايات المتحدة ولأن أي من الدول المجاورة لها.

