مسؤول ببنغازي الطبي: ارتفاع عدد الأطباء المصابين بكورونا ينذر بكارثة

حذر وليد العقوري النائب الثاني لمدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي من أن ارتفاع عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة المصابة بفيروس كورونا ينذر بحدوث كارثة.

وأضاف العقوري أن المرض تفشى وانتشر داخل مجتمعنا، لافتا إلى أن الشعب منقسم بين مصدق لوجود الحالات ولكنه مستهتر بالإجراءات الاحترازية، وبين الناكر لوجود المرض وكأن المواطن الليبي محصن ضد الأمراض والأوبئة بحسب وكالة الأنباء الليبية بنغازي.

ودعا العقوري إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وعلى رأسها منع التجمعات وإقامة المآتم والأفراح، ولبس الكمامات، وغسل اليدين.

وأعلن العقوري اصابة والدته بالفيروس مؤكدا دخول العائلة في حجر منزلي لمدة أسبوعين حيث لا يتم استقبال الزيارات المنزلية في هذه الفترة والاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.