بلدي غدامس يتخذ إجراء جديدا لوقف تفشي «كورونا»

قرر المجلس البلدي غدامس، اليوم الأحد، إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى غدامس العام ونقل خدماتها إلى مركز الرعاية الصحية بغدامس خلال الفترة الصباحية، مشيرا إلى «الارتفاع الملحوظ في الحالات المسجلة للإصابة بجائحة كورونا على المستوى الوطني والمنطقة».

وأشار، في إعلان رسمي، إلى «توجيه حالات الأمراض الصدرية لفرع مركز مكافحة الأمراض بغدامس خلال الفترة الصباحية»، منوها بـ«الاتصال هاتفيا بالأطباء المعنيين بالأمراض العامة خلال الفترة المسائية عبر خطوط الأرقام الساخنة الآتية: أطفال 0911163607، وباطنة 0916287606، وأمراض نساء وولادة 0916381034، والسكري والغدد 0916900141، والجراح العام 0910699459، وأمراض صدرية 0916570288، وأنف وأذن وحنجرة 0916834577، حيث يجري إرشادهم عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع أي حالة سواء كان بالزيارة المنزلية أو توجيهها لقسم الطوارئ حسب الحالة.

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وكرر المجلس البلدي «مطالبة المواطنين بضرورة العمل على تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية نحو ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وتطبيق برنامج حظرالتجول الذي أقره المجلس الرئاسي وكل الأجهزة المعنية».

وفي آخر حصيلة للإصابة بالوباء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، اكتشاف 316 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كانت أعلاها في العاصمة طرابلس بواقع 131 إصابة. وحسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز جرى تسجيل إصابة 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين، ووفاة ثماني حالات، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي إلى 10437 إصابة.

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