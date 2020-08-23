الثني يصدر تعليماته بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلديّة بنغازي

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلّف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

الثني أصدر تعليماته بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلديّة بنغازي.

وأكد على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصّة بهذه المشاريع.

كما ناقش المجتمعون مشروع تعبيد طريق بنغازي -جردينه- سلوق وتجهيزها بالإنارة وأعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقيّ للمدينة.

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