دومة: المبادرة المصرية كانت أوّل من طرق باب الحلّ السياسي وكلّ ما يحدث إرهاصات لها

ليبيا – أوضح عضو مجلس النواب مصباح دومة أنّه إذا صدقت النوايا وترفّعت الأطراف الليبية عن المصالح الضيّقة فستحل الأزمة.

دومة أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أنّ المبادرة المصرية كانت أوّل من طرق باب الحلّ السياسي وكلُّ ما يحدث إرهاصات لها.

ولفت إلى أنّ خفض التصعيد العسكري لا يكون إلا بفتح الحوار السياسي وفق المبادرات المطروحة والبيانات المعلنة من الأطراف الليبية، مؤكّدًا أنّ الكل يسعى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق دستور دائم للبلاد يحفظ حقوق الجميع، وربطه بتوقيت محدد يعتبر أداة ضغط للعمل على إجرائها في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية