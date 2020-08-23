الصافي: بيان السراج بشأن وقف إطلاق النار زوبعة في الهواء ونخشى عدم وفائه بوعوده

ليبيا – أكّد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي على أهمية وضرورة الحلِّ السياسي في ليبيا لتجنّب تفاقم الأزمة.

الصافي اعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حقائق وأسرار” الذي يذاع على على قناة “صدى البلد” وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” أنّ “بيان السراج زوبعة في الهواء ونخشى عدم وفائه بوعوده، وما يقلق الشعب الليبي والأمر العام ككل أنّ أمر السراج ليس بيده”.

وأشاد بجهود مصر الدبلوماسية لمساعدة ليبيا قائلًا: “دور مصر لا ينسى، وجهود مصر وضعت القطار على السكة. وسعدنا كثيرًا بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجل ليبيا، وما نتج من لقاءاته بالمسئولين الليبيين”.

كما تابع : “السراج لم يفِ بوعوده من قبل، وقراراته ليست بيده، فتصرفاته جلبت العار لليبيا، وأمره بيد قطر وتركيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية